سعر الريال السعودي يستقر بنهاية تعاملات اليوم

أنهى سعر الريال لسعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الأربعاء، 12-5-2021، مستقراً داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، أمس، عن متوسط أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، داخل فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كذلك، أنهى سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، تعاملاته داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

يعرض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع البنك المصري الخليجي، عند 4.14 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بالتعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، ليسجل 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

ظل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، في فروع بنك التنمية الصناعية، يتداول عند مستويات 4.12 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

ويعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، على شاشات التداول المسائية ببنك بلوم، عند 4.17 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

فيما اتخذ سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، مساراً مستقراً بفروع بنك فيصل الإسلامي، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بختام تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

فيما أبقى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع بنك كريدي أجريكول، عند مستوى سعري 4.12 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

واحتفظ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع بنك HSBC، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية تداولات اليوم.

أعلى سعر للريال السعودي

تصدرت 6 بنوك محلية قائمة المصارف الأعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، بقيمة 4.17 جنيه في بنوك بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد وHSBC وQNB، بالتعاملات المسائية.

أدنى سعر للريال السعودي

فيما لا يزال المصرف المتحد يعرض أقل سعر لعملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، على مستوى الشراء، ليظل عند 4.03 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

احتفظ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، في سوق الصرافة المحلية، بمستويات مستقرة، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.