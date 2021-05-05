سعر الريال السعودي يستقر بنهاية تعاملات اليوم

حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات مستقرة، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، 05-05-2021، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري، اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وأنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تداولاته داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في مصر من حيث الأصول، ليسجل 4.16 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

ويعرض سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، على شاشات التداول المسائية ببنك بلوم، عند 4.16 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي. ريال سعودي

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وكذلك، احتفظ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع بنك HSBC، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية تداولات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وبالمثل، اتخذ سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، مساراً مستقراً، داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، بختام تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

فيما ظل سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل فروع بنك أبو ظبي الإسلامي، عند 4.09 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما اختتم سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع بنك كريدي أجريكول، عند مستوى سعري 4.12 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أعلى سعر للريال السعودي

استحوذ 11 بنكًا محليًا على أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، ليسجل 4.16 جنيه في بنوك بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وHSBC وQNB والتجاري الدولي وفيصل والأهلي المصري ومصر، بالتعاملات المسائية.

أدنى سعر للريال السعودي

فيما لا يزال المصرف المتحد يعرض أقل سعر لعملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، على مستوى الشراء، ليظل عند 4.03 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

احتفظ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، في سوق الصرافة المحلية، بمستويات مستقرة، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، للتداولات المسائية.