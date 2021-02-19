سعر الريال السعودي يستقر بمنتصف التداولات اليوم مقابل الجنيه

حققت مستويات سعر الريال السعودي استقراراً أمام الجنيه المصري بمنتصف التداولات اليوم الجمعة داخل شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية نظراُ للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

حققت مستويات سعر الريال السعودي استقراراً مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

وعن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصرفي منتصف التعاملات اليوم جاءت عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

يتيح بنك البركة الإسلامي سعر شراء وبيع الريال السعودي للافراد ، والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.09 و 4.22 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

تعرض شبكة فروع بنك الأسكندرية سعرالريال السعودي مقابل نظيرة الجنيه المصري، عند مستوي 4.03 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

بينما بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في مصر البنك التجاري الدولي، جاءت مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

تنشر شبكة فروع البنك المصري الخليجي سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقي الدولى

سجل مستوى سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع شاشات البنك العربي الإفريقي 4.14 و4.20 جنيه للشراء والبيع في منتصف التداولات اليوم .

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

تقدم شبكة فروع بنك مصر إيران للتنمية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.05 و 4.21 جنيهاً للشراء والبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حققت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستوي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنك المصرف المتحد مستوى 4.03 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي امام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

تداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك عوده اليوم في بداية التداولات الصباحية عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك التعمير والإسكان جاءعند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وعن اقل مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، في بنك المصرف المتحد بلغت 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.