سعر الريال السعودي يستقر أمام الجنيه فى تعاملات الأسبوع الماضي

حافظ سعر الريال السعودي على استقراره أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل متوسط 4.15 جنيهاً للشراء و 4.27 جنيهاً للبيع بنهاية يوم الأربعاء 23 يوليو 2020 .

ولم تعلن البنوك المصرية عن سعر الريال السعودي وأسعار العملات الأجنبية والدولار، أمس، نظرا لعطلة ثورة يوليو

سعر صرف الريال السعودي فى بنكي مصر والأهلي

تراجع سعر الريال السعودى في أكبر بنكين حكومين في مصر “الأهلى ومصر حيث حقق” 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه البيع، مقابل 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه البيع.

وجاءت اسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتاالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

كما أستقر سعر الريال فى البنك الأسلامي لليوم الخامس علي التوالي وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما أرتفع سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية ، وبلغ 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، مقابل وبلغ 4.16 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي أستقراراً ، وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما أستقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.21 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك العربى الأفريقى الدولى

أستقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

كما أستقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.11 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

كما أستقر سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودي فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان 4.12 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.