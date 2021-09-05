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سعر الريال السعودي يستقر أمام الجنيه في البنوك

العملة السعودية تستقر أمام الدولار
‫محمود الصباغ‬‎ 4:05 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 4:05 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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استقرت مستويات شراء وبيع  سعر الريال السعودي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد 5 -9-2021 داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، فيما جاء متوسط سعر الريال السعودي اليوم عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، وطبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات وجاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

جاء سعر صرف الدولار الأمريكي في ختام تعاملات اليوم عند 3.75 ريال سعودي بحسب آخِر تحديث للعملة السعودية.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

على نفس مستويات أمس وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وصلت مستويات الريال السعودي أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة أمام الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

في ختام التعاملات أظهرت شاشات التداول وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

كما أظهر التقرير المسائي لجريدة المال سعر صرف الريال داخل بنك عوده مقابل الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

على نفس مستويات أمس سجل سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

بحسب أحدث مؤشرات المال فقد وصل سعر صرف العملة السعودية مقابل نظيرها المحلي الجنيه إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، داخل فروع بنك HSBC .

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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