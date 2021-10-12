سعر الريال السعودي يرتفع أمام الجنيه في البنوك

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل المتوسط عند 4.176 جنيه للشراء، و4.216 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

من ناحية اخرى استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه داخل بشبكة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

داخل بنك بلوم صعد سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري بشكل طفيف بفروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك عوده

وأظهر التقرير المسائي للمال أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده لتسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبحسب التقرير المسائي للمال وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعن أخر تحديث للعملة السعودية داخل السوق وصل سعر الريال بفروع بنك” HSBC” سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

واظهر تقرير المال وصول سعر الريال السعودي ببنك المصرف المتحد السعر الأقل للريال السعودي في السوق عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.