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سعر الريال السعودي يحافظ على مستوياته مستقرة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

4.17 جنيه أعلى سعر للريال داخل 7 بنوك محلية
منى صلاح 5:17 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 5:17 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، 21 أبريل 2021، في عدد من البنوك وشركات الصرافة المحلية، ليظل عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار السوق المعلنة من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أنهى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل فروع البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، تداولاته اليوم، عند 4.16، و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك اختتم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، تعاملاته داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مساء اليوم الأربعاء.

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سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداول داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، من حيث الأصول، استقرار سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، عند 4.16 للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك التنمية الصناعية، على مستويات 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل فروع بنك أبو ظبي الإسلامي، استقرارًا ملحوظًا عند مستويات 4.09، و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

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سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

اتخذ سعر عملة المملكة السعودية مقارنة بالجنيه، مسارًا مستقرًّا على مستوى تداولات الأمس، في شبكة فروع بنك الإسكندرية، ليظل عند 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بالتداولات المسائية.

أعلى سعر للريال السعودي

احتفظت 7 بنوك محلية بأفضل سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، بالتعاملات المسائية؛ عند 4.17 جنيه، في فروع بنوك المصرف العربي الدولي وبلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد وQNB وHSBC.

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سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

يواصل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، الحفاظ على مستوياته مستقره داخل أغلب شركات الصرافة المحلية، عند متوسط سعري 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلَنة من شركة مصر للصرافة، مساء اليوم الأربعاء.

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بقلم منى صلاح

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