سعر الريال السعودي يحافظ على استقراره بنهاية تعاملات اليوم

أبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات مستقرة، بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، 7-5-2021، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب الأسعار الملعنة من البنك المركزي المصري، أمس، وذلك لاعتبار يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية للقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وأنهى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تداولاته داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بختام تداولات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

فيما اختتم سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، تعاملات اليوم داخل فروع بنك الإسكندرية، عند 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

اتخذ سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، مساراً مستقراً داخل فروع البنك المصري الخليجي، ليظل عند 4.14 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي. ريال سعودي – فئة 500

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بختام تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبالمثل، حقق سعر عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، مستوى سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل فروع بنك أبو ظبي الإسلامي، بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

فيما احتفظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك التنمية الصناعية، عند 4.12 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية تداولات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

ظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، محتفظاً بمستويات 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في فروع البنك الأهلي اليوناني، بختام تعاملات اليوم.

أعلى سعر للريال السعودي

استحوذ 11 بنكا محليا على أعلى سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستوى الشراء، ليسجل 4.16 جنيه في بنوك بلوم وعودة والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وHSBC وQNB والتجاري الدولي وفيصل والأهلي المصري ومصر، بالتعاملات المسائية.

أدنى سعر للريال السعودي

وفي المقابل، لا يزال المصرف المتحد يعرض أقل سعر لعملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، على مستوى الشراء، ليظل عند 4.03 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في شركات الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، احتفظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بمستويات مستقرة، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة، للتداولات المسائية، أمس.