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سعر الريال السعودي يتراجع في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 29-3-2021

4.14 جنيه للشراء سعر الريال السعودية بالبنكين الحكوميين الكبار
فاطمه امام 7:07 م, الأثنين, 29 مارس 21 7:07 م, الأثنين, 29 مارس 21

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انخفضت سعر الريال السعوي بشكل طفيف مقابل الجنيه المصري، نهاية تعاملات اليوم الإثنين 29 مارس 2021، عن تعاملات الأحد، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية.

وبلغت الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات بتكلفة 54 مليار دولار، وحجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى قبل الماضى 2018-2019 .

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أظهرت تقرير المال تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 للبيع في بداية تعاملات اليوم.

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سعر الريال في بنك مصر

وفيما يخص مستوى سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي؛ بنك مصر، سجلت في نهاية تداولات اليوم 4.14جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

وبحسب أحدث مؤشرات التداول على العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة”، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.24 للبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

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سعر الريال في بنك الإسكندرية

وبين تقرير المال على أسعار صرف عملة الممكلة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.21 للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

وفيما يخص سعر عملة المملكة العربية السعودية مقابل نظيرها المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص بمصر؛في نهاية التداولات اليوم، مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وأظهر تقرير المال على مستويات صرف الريال مقابل العملة المصرية داخل فروع البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 للبيع بنهاية تعاملات اليوم

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سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي نهاية تداولات اليوم وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.22 للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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