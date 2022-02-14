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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 14-2-2022

المصرف المتحد يعرض أقل سعر للريال
‫محمود الصباغ‬‎ 9:32 ص, الأثنين, 14 فبراير 22 9:32 ص, الأثنين, 14 فبراير 22

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ظل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 14 فبراير 2022 على نفس أسعار شراء وبيع الجنيه داخل عدد كبير من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 للبيع، بحسب التقرير اليومي الذى تقدمه جريدة “المال” لقرائها وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وحافظ سعر صرف الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة الأمريكية.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

في بداية التعاملات الصباحية يواصل بنك المصرف المتحد في عرض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وعلى نفس مستويات أمس جاءت أسعار شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الريال السعودي في بداية التعاملات أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك المشرق

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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