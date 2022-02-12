سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 12-2-2022

بدأت أسعار العملات العربية استقرارها أمام الجنيه المصري، ليحافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت 12 فبراير 2022 على نفس مستويات أمس مقابل الجنيه داخل عدد كبير من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 للبيع، بحسب التقرير اليومي الذى تقدمه جريدة “المال” لقرائها وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي بداية التعاملات الصباحية جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبحسب آخر تحديث للعملات العربية وصل سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفقا للتحديث الأخير للعملات العربية سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.