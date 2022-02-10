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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 10-2-2022

المصرف المتحد يعرض اقل سعر للريال
‫محمود الصباغ‬‎ 9:19 ص, الخميس, 10 فبراير 22 9:19 ص, الخميس, 10 فبراير 22

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استقرت أسعارالريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10 فبراير 2022 على نفس مستويات أمس مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 للبيع، بحسب التقرير اليومي الذى تقدمه جريدة “المال” لقرائها وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الريال السعودي ببنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وأظهر التقرير الصباحي استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك المشرق

على نفس المستويات أمس جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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