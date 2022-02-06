سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6-2-2022

بدأ سعر الريال السعودي تداولاته الأسبوعية محافظا على مستواه أمام الجنيه المصري داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، عند مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بحسب التقرير اليومي الذى تقدمه جريدة “المال” لقرائها وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي.



سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرت أسعار شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما اظهر التقرير المسائي للمال استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم، إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

حافظت العملة السعودية على مستويات الشراء والبيع عند أدنى نقطة ببنك المصرف المتحد على مستواه مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغت مستويات شراء وبيع سعر الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

من جانب آخر بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.