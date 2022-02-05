سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 5-2-2022

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الريال السعودي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، عند مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 للبيع، نتيجة عطلة البنوك يومي الجمعة والسبت، بحسب التقرير اليومي الذى تقدمه جريدة “المال” لقرائها وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي.



سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

في بداية التعاملات الصباحية حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

من ناحية أخرى اظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم، إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي بداية التعاملات الصباحية اظهر تقرير المال استقرار سعر صرف الريال السعودي ببنك المصرف المتحد على مستواه مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

على نفس مستويات الخميس الماضي حافظ سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

في بداية التعاملات الصباحية وصلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.