سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-1-2022

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام الجنيه عند مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 جنيه للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

في بداية التعاملات الصباحية استقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

في بداية التعاملات الصباحية استقر شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

على نفس مستوى أسعار أمس أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية حفاظ مستويات سعر صرف الريال السعودي ببنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، عنلى مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبين التحديث الأخير للعملة السعودية وصول مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

ووصل سعر صرف الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق، 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.