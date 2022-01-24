سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 24-1-2022

اظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24يناير 2022 في بداية التعاملات الصباحية داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام الجنيه عند مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

ووصل سعر صرف الريال السعودي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع شركات الصرافة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

اظهر التقرير الصباحي استقرار مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحافظ سعر صرف الريال السعودي على الشراء والبيع ببنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و4.20 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

كما پين التقرير وصول مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلى المتحد 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعلى نفس مستويات أمس اظهرت التحديث الاخير لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبين احدث تقرير للمال وصول مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.