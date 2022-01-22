سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 22-1-2022

استقرت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 22-1-2022 داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام نظيره الجنيه، نتيجة عطلة. البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، لتصل لمستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

جاءت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وفي بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة السعودية داخل السوق.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهر التقرير الصباحي للمال بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية حفاظ مستويات سعر صرف الريال السعودي ببنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، آخر التحديثات للعملات العربية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

في بداية التعاملات الصباحية استقرت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المتحد 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة السعودية داخل السوق.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أظهر التقرير الصباحي للمال على أسعار العملات بثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المحلية وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر من حيث الأصول جاء عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.