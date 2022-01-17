سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 17-1-2022

استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 17 يناير 2022 في بداية التداولات الصباحية داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام نظيره الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وبين التقرير الصباحي للمال شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهر أحدث تقرير للمال استقرار مستويات سعر صرف الريال السعودي ببنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وحافظ الريال السعودي على سعره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المتحد عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبين احدث تقرير للمال استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وحافظ الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مشرق عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.