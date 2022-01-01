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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 1-1-2022 في البنوك المصرية

مستقر في بداية التعاملات
فاطمة إمام 10:30 ص, السبت, 1 يناير 22 10:30 ص, السبت, 1 يناير 22

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استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 1 يناير 2022، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” بشكل يومي لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي..

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

في بداية التعاملات وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

تمنح شبكة فروع بنك المصرف المتحد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و 4.20 للبيع

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

بلغت مستويات سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك ”HSBC”.

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول اللحظية لدى شبكة فروع بنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع،

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بقلم فاطمة إمام

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