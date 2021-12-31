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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 31-12-2021 في البنوك المصرية

مستقرا في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:00 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21 9:00 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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شهدت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” بشكل يومي لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

تقدم شبكة فروع بنك المصرف المتحد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء و 4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجلت مستويات سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك ”HSBC”.

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أعلنت شاشات التداول اللحظية لدى شبكة فروع بنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي، جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع،

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بقلم فاطمة إمام

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