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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 2-4-2021 في البنوك المصرية

الريال يحافظ على مستويات أمس في السوق المحلية
فاطمه امام 11:29 ص, الجمعة, 2 أبريل 21 11:29 ص, الجمعة, 2 أبريل 21

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يواصل سعر الريال السعوي أمام الجنيه المصري، المحافظة على مستوياته اليوم 1 أبريل 2021، لتنهي البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية تعاملات الأسبوع الحالي على نفس مستويات أمس الأربعاء، ليتحدد حسب آليات العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه، انخفض سعر الدولار، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبين التقرير الذي تعده جريدة المال على أسعار العملات العربية مقابل العملة المصرية استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

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سعر الريال في بنك مصر

وبحسب أخر التحديثات داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي؛ بنك مصر، وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تداولات اليوم عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

كما استقر سعر الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة” على مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم.

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سعر الريال في بنك الإسكندرية

ووفقا لتقرير المال وصل سعر الريال مقابل الجنيه داخل فروع بنك الاسكندرية جاء سعر صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

وعند قمية 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، تعرض فروع أكبر مصرف خاص بمصر أسعار الشراء والبيع للعملة السعودية في بداية التداولات اليوم، مقابل الجنيه.

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سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وأظهر تقرير المال وصول سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية مقابل العملة المصرية داخل فروع البنك المصري الخليجي، بلغ 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

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بقلم فاطمه امام

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