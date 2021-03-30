سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-3-2021 في البنوك المصرية

حافظ سعر الريال السعوي على استقراره مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، عن تعاملات الإثنين، فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية، وبلغت الاستثمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات بتكلفة 54 مليار دولار، وحجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى قبل الماضى 2018-2019 .

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أوضح تقرير “المال” استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك مصر

على صعيد مستوى سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي؛ بنك مصر، سجلت في بداية تداولات اليوم 4.16 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

وبحسب أحدث مؤشرات التداول على العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة” عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.24 للبيع، في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

وأظهر تقرير “المال” على أسعار صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 للبيع. الريال السعودى

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

وفيما يخص سعر عملة المملكة العربية السعودية مقابل نظيرها المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص بمصر؛في بداية التداولات اليوم، مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وجاء تقرير “المال ” على مستويات صرف الريال مقابل العملة المصرية داخل فروع البنك المصري الخليجي، بلغ 4.16 جنيه للشراء، و4.21 للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي بداية تداولات اليوم وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند مستوى 4.07 جنيه للشراء، و4.21 للبيع.