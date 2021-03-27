سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك المصرية

البنك الأهلي يقدم السعر عند 4.15 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع

حققت مستويات سعر الريال السعوي استقراراً لليوم الخامس علي التوالي مقابل الجنيه المصري فى بداية تعاملات اليوم السبت 27 مارس 2021 في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية.

ويتحدد سعر صرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه، انخفض سعر الدولار.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وشهدت أسعار صرف الريال السعودي استقراراً داخل أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي؛ بنك مصر، في بداية تعاملات اليوم، 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

وأوضح تقرير “المال” وصول أسعار صرف العملة السعودية داخل شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة”، عند 4.09 جنيه، و4.25 جنيه للشراء وللبيع، في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

كما عرضت شاشات التداول داخل البنوك وصل سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

وسجلت مستويات صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص بمصر؛ في بداية التداولات، اليوم، مقابل الجنيه، 4.16 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعلى صعيد مستويات صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع في بداية التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات 4.08، و4.22 جنيه للشراء والبيع.