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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 25-3-2021 في البنوك المصرية

مستقرًّا في أغلب البنوك
فاطمه امام 10:53 ص, الخميس, 25 مارس 21 10:53 ص, الخميس, 25 مارس 21

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يواصل سعر الريال السعوي في الحفاظ على استقراره مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021، ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج، كما أن هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام، ما يجعل الطلب مستمرًّا على الريال. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الريال السعودي داخل أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.

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سعر الريال في بنك مصر

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي؛ بنك مصر، في بداية تعاملات اليوم الخميس، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

وسجلت أسعار صرف العملة السعودية داخل شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة”، عند 4.09 جنيه، و4.25 جنيه للشراء وللبيع، في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

عرضت أحدث مستويات الأسعار، اليوم، وصول سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر صرف الريال السعودى

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

وفي بداية تداولات اليوم، وصل سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص بمصر؛ في بداية التداولات، اليوم، مقابل الجنيه، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعلى صعيد سعر صرف الريال أمام نظيره المصري داخل البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

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سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفيما يخص سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية الريال داخل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.08، و4.22 جنيه للشراء والبيع.

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بقلم فاطمه امام

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