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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 22-3-2021 في البنوك المصرية

السعر مستقر لليوم الثالث على التوالي داخل البنك الأهلي عند مستوى 4.14
فاطمه امام 11:51 ص, الأثنين, 22 مارس 21 11:51 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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تواصل مستويات سعر الريال السعوي الحفاظ على استقراره لليوم الثاني على التوالي مقابل الجنيه المصري في بداية التداولات، اليوم الإثنين 22 مارس 2021، وفقا لآخر تحديثات لعدد من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصرية، ويتحدد سعر صرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري استقر سعر صرف العملة السعودية “الريال” أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

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سعر الريال في بنك مصر

شهدت مستويات سعر صرف الريال السعودي استقراراً، داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر في بداية تعاملات اليوم الإثنين، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

نشرت شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة” مستويات الريال السعودى مقابل الجنيه للأفراد والشركات، عند 4.08 جنيه، و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الإثنين.

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سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في مصر؛ في بداية التداولات ، اليوم الإثنين، مقابل الجنيه، 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعلى صعيد مستوى سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية الريال ، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي، بلغ 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

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سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشر الموقع الإلكتروني لدى البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند مستوى 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع.

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بقلم فاطمه امام

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