سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 18-3-2021 في البنوك المصرية

حافظت مستويات سعر صرف الريال السعودي على استقراره بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية ببداية التداولات، اليوم الخميس 18-3-2021،

وهناك مصادر متعددة للريال السعودي داخل السوق المصرية، منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات، بتكلفة 54 مليار دولار.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودي على مستوى البيع والشراء مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري، اليوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بمصر.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

شهدت سعر صرف الريال السعودى على استقراره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي، داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم، إلى 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

داخل شبكة فروع البنك الإسلامي سجلت مستويات الريال السعودى مقابل الجنيه للأفراد والشركات، 4.08 جنيه، و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل بنك الإسكندرية، 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل أكبر مصرف خاص في مصر؛ في بداية التداولات، اليوم، مقابل الجنيه، 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعن مستوى سعر صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل الريال السعودى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول داخل البنك العربي الأفريقي الدولي اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع.