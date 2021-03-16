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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في البنوك المصرية

يرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة
فاطمه امام 12:10 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 12:10 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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تواصل مستويات سعر صرف الريال السعودي، استقرارها بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية في بداية التداولات اليوم الثلاثاء 16-3-2021.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج ، كما أن هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمرا على الريال.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

تراجعت مستويات سعر صرف العملة السعودية، بقيمة قرش على مستوى البيع والشراء مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري اليوم، ليصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بمصر.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر صرف الريال السعودى على استقراره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم

سعر الريال في بنك مصر

وبحسب تقرير”المال” وصل سعر صرف الريال السعودي، داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم، إلى مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

عرضت أحدث مؤشرات شاشات التداولات داخل البنوك الإسلامية على الريال السعودى، أن سعر صرف الريال السعودي، وصل مقابل الجنيه للأفراد والشركات، عند مستوى 4.08 جنيه، و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

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سعر الريال في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

حققت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل أكبر مصرف خاص في مصر؛ في بداية التداولات اليوم مقابل الجنيه، 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وفيما يخص سعر صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

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سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول داخل البنك العربي الأفريقي الدولي اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع.

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بقلم فاطمه امام

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