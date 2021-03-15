سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-3-2021 في البنوك المصرية

تراجعت مستويات سعر صرف الريال السعودي، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية في بداية التداولات اليوم الإثنين 15-3-2021.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

تراجعت مستويات سعر صرف العملة السعودية، بقيمة قرش علي مستوى البيع والشراء مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري اليوم، ليصل إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بمصر.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بينما شهدت مستويات سعر صرف الريال السعودى تراجعاً أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري إلى 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم

سعر الريال في بنك مصر

وفقاً لتقرير”المال” وصل سعر صرف الريال السعودي، داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم، إلى مستوى 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

بينما نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداولات داخل البنوك الإسلامية على الريال السعودى، أن سعر صرف الريال السعودي، وصل مقابل الجنيه للأفراد والشركات، 4.08 جنيه، و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

كما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

فيما سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل أكبر مصرف خاص في مصر؛ في بداية التداولات اليوم مقابل الجنيه، 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وفيما يخص سعر صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينما نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول داخل البنك العربي الأفريقي الدولي اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع.