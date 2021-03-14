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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 14-3-2021 في البنوك المصرية

السعر يواصل استقراره للاسبوع الثاني في اغلب البنوك العاملة
فاطمه امام 11:20 ص, الأحد, 14 مارس 21 11:20 ص, الأحد, 14 مارس 21

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تواصل مستويات سعر صرف الريال السعودي ، استقرارها بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية في بداية التداولات اليوم الأحد 14-3-2021، لتأتي تلك الأسعار علي النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودى، مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري اليوم، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بمصر.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حافظت مستويات سعر صرف الريال السعودى على استقرارها أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال في بنك مصر

بحسب تقرير”المال” وصل سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم، إلى مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

عرضت أحدث مؤشرات شاشات التداولات داخل البنوك الإسلامية على الريال السعودى، أن سعر صرف الريال السعودي وصل مقابل الجنيه للأفراد والشركات، إلى 4.09 جنيه، و4.24 جنيه للشراء وللبيع.

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سعر الريال في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

حققت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل أكبر مصرف خاص في مصر؛ في بداية التداولات اليوم مقابل الجنيه، 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعن مستويات سعر صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات.

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سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينت مؤشرات شاشات التداول داخل البنك العربي الأفريقي الدولي اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.06، و4.21 جنيه للشراء والبيع.

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بقلم فاطمه امام

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