سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك المصرية

استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية في بداية التداولات اليوم السبت 13-3-2021، نظراً لتعطل البنوك يومي الجمعة والسبت لتأتي تلك الأسعار علي النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

شهدت مستويات سعر صرف الريال السعودى، حالة الأستقرار مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري اليوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بمصر.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودى على استقرارها أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال في بنك مصر

بحسب تقرير«المال» وصل سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم، إلى مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال في بنك البركة

وبينت أحدث مؤشرات شاشات التداولات داخل البنوك الإسلامية على الريال السعودى، أن سعر صرف الريال السعودي وصل مقابل الجنيه للأفراد والشركات، إلى 4.09 جنيه للشراء، و4.24 للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري 4.12 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

حققت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل أكبر مصرف خاص في مصر؛ في بداية التداولات اليوم مقابل الجنيه ، 4.13 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعن مستويات سعر صرف عملة المملكة الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

بينت مؤشرات شاشات التداول داخل البنك العربي الأفريقي الدولي اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.06 للشراء، و4.21 جنيه للبيع.