سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 8-3-2021 في البنوك المصرية

استقرت سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عن تعاملات أمس الأحد، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية في بداية التداولات الصباحية اليوم الإثنين 8-3-2021، وفقاً لرصد جريدة “المال” التي تقدمة بشكل يومي خدمة لمتابيعها.

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبية لمصر بقيمة 100 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل 40.200 مليار دولار.

وإعلن البنك المركزي المصري في بيان صدر عنه أمس إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 100 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021، ليسجل 40.200 مليار دولار مقابل 40.100 مليار دولار في يناير السابق عليه.

وتستعرض بوابة “المال” الإلكتروني أسعار صرف العملات مقابل الجنيه في السوق المحلية خلال التقرير التالي، لتأتي أسعار الريال على النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري اليوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بمصر.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

كما حافظ سعر صرف الريال السعودي علي استقراره على مستوى الشراء أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

وجاءت آخر التحديثات على سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر بنهاية التداولات اليوم، عند مستوى 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وعلى صعيد تعامل على البنوك الإسلامية على الريال السعودي داخل البنوك الإسلامية، فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه للأفراد والشركات، 4.08 جنيه و4.23 جنيه للشراء وللبيع. سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وعلى مستوى سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، جاء عند 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وفيما يخص السعر بأكبر مصرف خاص في مصر؛ البنك التجاري الدولي CIB، بلغ مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

وعن مستوى أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل البنك المصري الخليجي، سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي للعملة الخليجية للأفراد والشركات إلى 4.06، و4.21 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم.