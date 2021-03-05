سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 5-3-2021 في البنوك المصرية

بلغ متوسط السعر داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات، اليوم، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

افتتح سعر صرف الريال السعودي تعاملات اليوم على استقرار لنفس مستويات أمس بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية.

وبلغ سعر الدولار مستوى أعلى أمام الين الياباني في سبعة أشهر في تعاملات يوم الخميس، إذ تلقّى دعمًا من صعود أكثر انتظامًا لعائدات الخزانة الأمريكية قبل خطابٍ يلقيه جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

بلغ متوسط السعر داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات، اليوم، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

وبلغ مستوى صرف الريال السعودي على مستوى الشراء قرشين أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري ليصل إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

فيما أظهر آخِر تحديثات البنوك وصول سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر بنهاية التداولات اليوم، ليصل إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وبحسب السعر المعلَن داخل البنوك الإسلامية جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، ليصل سعر الريال السعودي للأفراد والشركات، مقابل الجنيه المصري، إلى 4.09 جنيه و4.24 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

بينما بلغ سعر صرف صرف الريال بأكبر مصرف خاص في مصر؛ البنك التجاري الدولي CIB، مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

فيما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم داخل البنك المصري الخليجي، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

ووصلت مستويات سعر الريال بالبنك العربي الإفريقي أسعار العملة الخليجية للأفراد والشركات أمام الجنيه المصري عند 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية

أظهر تقرير المال على الريال السعودي ببنك مصر إيران، وصل سعر صرف الريال مقابل الجنيه إلى 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

وعن سعر العملة السعودية في بنك المصرف المتحد عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.