سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 4-3-2021 في البنوك المصرية

جاء متوسط السعر داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات، اليوم، ليصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،

بدأ سعر صرف الريال السعودي بصعود طفيف نتيجة تحسن مؤشرات الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصرية.

وبلغ سعر الدولار لمستوى أعلى أمام الين الياباني في سبعة أشهر في تعاملات يوم الخميس، إذ تلقّى دعمًا من صعود أكثر انتظامًا لعائدات الخزانة الأمريكية قبل خطابٍ يلقيه جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحسب تقرير العملات، اليوم، لصحيفة “المال” على أسعار العملات اليوم، جاءت سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم علي النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

بحسب بداية تعاملات اليوم، جاء متوسط السعر داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات، اليوم، ليصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

وجاء سعر صرف الريال السعودي على مستوى الشراء قرشين أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري ليصل إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. صرف الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر بنهاية التداولات اليوم، ليصل إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وعن أسعار التعامل في البنوك الإسلامية جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، ليصل سعر الريال السعودي للأفراد والشركات، مقابل الجنيه المصري، إلى 4.09 و4.24 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وبلغت مستويات صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء والبيع أمام نظيره الجنيه المصري، إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

بينما بلغ سعر صرف صرف الريال بأكبر مصرف خاص في مصر؛ البنك التجاري الدولي CIB، مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما بينت التعاملات اليوم داخل البنك المصري الخليجي، وصول سعر صرف الريال إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

فيما جاء سعر الريال بالبنك العربي الإفريقي أسعار العملة الخليجية للأفراد والشركات أمام الجنيه المصري عند 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية

ووفقًا لآخر التحديثات على السعودي ببنك مصر إيران، وصل سعر صرف الريال مقابل الجنيه إلى 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

وجاءت أسعار الشراء والبيع لصرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.