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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-2-2021 في البنوك المصرية

الريال السعودي يستقر علي مستويات أول أمس
فاطمه امام 11:37 ص, السبت, 27 فبراير 21 11:37 ص, السبت, 27 فبراير 21

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  استقرت مستويات سعر صرف الريال السعودي في بداية التداولات اليوم السبت 27-2-2021 داخل السوق المصرفية شاملة البنوك وشركات الصرافة، أمام العملة الجنيه المصري، نظراً لتعطل المصارف المحلية يومي الجمعة والسبت وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الريال السعودى فى المركزي المصري

حافظت مستويات سعر الريال السعودي،علي استقرارها على مستوى الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

 سجلت مستويات سعرصرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

افتتح سعر الريال السعودي اليوم باستقرار على مستوى الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي – بنك مصر- في بداية التعاملات الصباحية اليوم عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 أظهرت أحدث شاشات التداول الحظية داخل شبكة فروع بنك البركة الإسلامي سعر شراء وبيع الريال السعودي للأفراد والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.07 و 4.23 جنيه للشراء وللبيع.

 سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

كما استقر سعرالريال السعودي داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، عند  4.10 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

  استقرت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في مصر- البنك التجاري الدولي- عند 4.10 جنيه  للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

  نشرت شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع  البنك المصري الخليجي سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع 

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سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقي الدولى

أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.05 و4.19 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم .

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية

وترصد المواقع الإلكترونية في  بنك مصر إيران للتنمية سعر الريال السعودي  مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 و 4.20 جنيهاً للشراء والبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

 بينت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستوي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد عند مستوى 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

 عرضت مستويات سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصرى داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند  4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك عوده

 بينما استقرت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع  بنك عوده اليوم في بدابة التداولات عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

وعلى صعيد مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، فقد سجلت 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وجاء أقل مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، في بنك المصرف المتحد إذ بلغت  4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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