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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 14-2-2021 في البنوك المصرية

العملة السعودية تفتتح باستقرار نسبي علي مستويات نهاية الاسبوع الماضي
فاطمه امام 7:05 ص, الأحد, 14 فبراير 21 7:05 ص, الأحد, 14 فبراير 21

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بدأ سعر صرف الريال السعودي تداولات اليوم الأحد باستقرار نسبي مقابل الجنيه المصري علي، ليحافظ على مستوي الشراء والبيع في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية اليوم، وجاءت مستوياته في القطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

وأظهرت آخر تحديثات البنك المركزي المصري على أسعار العملات، وصول متوسط سعر صرف العملة السعودية في سوق تداول العملات اليوم عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

 وبدأ أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، تداولات اليوم على العملة السعودية عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقارنة بختام تعاملات أمس.

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سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 على الجانب الآخر بلغت مستويات الشراء والبيع للريال السعودي أمام الجنيه المصري في ثاني أكبر مصرف حكومي، بنك مصر، بمنتصف التداولات اليوم ليصل السعرعند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 وافتتح بنك البركة الاسلامي تعاملات اليوم على سعر الريال السعودي للأفراد والشركات ،مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.07 4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وكما أظهرت اخر تحديثات بنك الأسكندرية وصول مستويات شراء وبيع صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

ويمكن للأفراد والشركات الحصول على الريال السعودي من شبكة فروع  أكبر مصرف خاص في مصر، البنك التجاري الدولي CIB، وصل إلى مستوي 4.10 جنيه  للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

و أظهر تقرير المال وصول سعر مستويات الشراء والبيع داخل البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري عند مستوي 4.15  جنيه للشراء، إلى مستوي و4.20 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

و حسب شاشات التداول على الموقع الإلكتروني داخل البنك العربي الأفريقي وصول سعر الريال مقابل الجنيه عند مستوى 4.05، و4.19 جنيه للشراء والبيع بنهاية التداولات الأسبوعية.

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سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وفيما يخص سعر الريال السعودي داخل فروع بنك عودة أمام الجنيه المصري عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قطر الوطني الأهلي

وعلى مستوى سعر الريال السعودي داخل بنك قطر الوطني الأهلي وصول سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري إلى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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