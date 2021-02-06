سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 6-2-2021 في البنوك المصرية

تنشر جريدة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بنهاية التداولات الأسبوعية اليوم السبت 6-2-2021 في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصري، وجاءت الأسعار علي النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

حققت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

وصلت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

حققت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في ثاني أكبر مصرف حكومي بنك في بداية التداولات الأسبوعية عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

أظهرت شاشات الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي أرتفاع سعر الريال السعودي بقيمة قرش للافراد ، والشركات مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.07 و 4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

جاءت مؤشرات شاشات التداول داخل بنك الأسكندرية سعر الريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

حافظ سعر الريال السعودي علي مستوى الشراء و البيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى البنك المصري الخليجي، عند مستوي 4.15 جنيه للشراء، إلى مستوي و4.20 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

وعن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم الجمعة.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية

حقق سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند مستويات 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات مستوي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد عند 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل مستوى سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

شهدت مستويات اسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها اليوم أمام نظريها العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

جاءت المؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وعن اقل مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، في بنك المصرف المتحد السعرحيث بلغت 4.03 جنيه للشراء.