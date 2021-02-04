سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 4-2-2021 في البنوك المصرية

تستعرض منصة ” المال” الإلكترونية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بمنتصف تداولات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 بعدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصرية، وجاءت الأسعارعلي النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري



سجل متوسط سعر الريال السعودي على مستوى الشراء والبيع امام الجنيه المصربعاءي داخل البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم الأر عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

بلغ مستوي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر اليوم عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

داخل شبكة فروع بنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للافراد ، والشركات مقابل الجنيه المصري سجل مستوى 4.09 و 4.24 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بلغت مستويات سعرالريال السعودى أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الأسكندرية، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

حققت مستويات سعر الريال السعودي علي مستوى الشراء و البيع أمام الجنيه المصري في بداية التداولات صباح داخل أكبر مصرف خاص في مصر البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

وعن سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك المصري الخليجي، جاءت عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بينما حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، مستوى 4.07، و4.21 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم .

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

جاءت أسعارالريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل مواقع بنك مصرإيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

أظهرت شاشات التداول اللحظية في المصرف المتحد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

حققت مستوىات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

تداولت مستويات اسعار الريال السعودي داخل فروع بنك عودة أمام نظريها العملة المصرية عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

حققت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.