سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في البنوك المصرية

تقدم صحيفة “المال” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التداولات اليومية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري



يقدم البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر الريال السعودي حالة أمام الجنيه المصري في أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

أستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر اليوم الإثنين في بداية التداولات اليومية عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

يعرض الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للافراد ، والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوي 4.08 و 4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينت أحدث المؤشرات شاشات التداول داخل بنك الأسكندرية سعرالريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

جاء سعر الريال السعودي علي مستوى الشراء و البيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

بينما بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى البنك المصري الخليجي، عند مستوي 4.14 جنيه للشراء، عند مستوي و4.19 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم الثلاثاء.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما بلغت أسعارالريال السعودى مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

تداول سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد عند 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

جاء مستوى سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

فيما سجلت مستويات اسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها اليوم الإثنين أمام نظريها العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند مستويات 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.