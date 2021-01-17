سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 17-1-2021 في البنوك المصرية

تستعرض جريدة “المال” سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التداولات الأسبوعية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصري، وجاءت الأسعار علي النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري



بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند مستوي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

كما سجلت مستويات أسعار العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

يقدم ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بداية التداولات الأسبوعية عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

تعرض شاشات الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للافراد ، والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوي 4.08 و 4.23 جنيه للشراء وللبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول داخل بنك الأسكندرية سعرالريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

استقر سعر الريال السعودي علي مستوى الشراء و البيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى البنك المصري الخليجي، عند مستوي 4.14 جنيه للشراء، عند مستوي و4.19 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

وعلي صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية اليوم الأحد.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

تداول سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

فيما أظهرت مؤشرات مستوي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد عند 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

حقق مستوي سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

جاءت مستويات اسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها اليوم الثلاثاء أمام نظريها العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

بلغت المؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وعن اقل مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، في بنك المصرف المتحد السعرحيث بلغت 4.03 جنيه للشراء.