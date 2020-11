سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 29-11-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بداية التدولات الصباحية اليوم الأحد 29-11-2020، في البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

استقرسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات وبلغ متوسط سعر صرفه اليوم 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة. Pile of Saudi Riyal Banknotes of 500 with image of King Abdulaziz Closeup

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

وجاءت أسعارصرف الريال فى البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

فيما بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي

كما حقق سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما شهد سعرالريال السعودى استقراراً فى بنك الإسكندرية، مسجلاً 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وصل سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي عند مستوي 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

حقق سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية مستوي 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

تداول سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد مسجلاً 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

بلغ سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

فيما يخص سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان جاء عند مستوي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.