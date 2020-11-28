سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 28-11-2020 في البنوك المصرية

أظهرت مؤشرات تداول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 28-11-2020، في البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية.

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات وبلغ متوسط سعر صرفه اليوم 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.