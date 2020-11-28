بنـــوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 28-11-2020 في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقرارا وسجل 4.07 جنيه للشراء
فاطمه امام 10:38 ص, السبت, 28 نوفمبر 20 10:38 ص, السبت, 28 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت مؤشرات تداول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 28-11-2020، في البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية.

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات وبلغ متوسط سعر صرفه اليوم 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

سجل  سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

اقرأ أيضا  إقبال متزايد على شراء أذون الخزانة والسندات المحلية

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي

سجل  سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً، وسجل  4.07 جنيه  للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27-11-2020 في مصر

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.11  جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الإثنين 23-11-2020 بالبنوك المصرية

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.  

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 28-11-2020 في مصر

فاطمه امام 11:17 ص, السبت, 28 نوفمبر 20

سعر اليورو اليوم السبت 28-11-2020 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:51 ص, السبت, 28 نوفمبر 20

أسعار العملات اليوم السبت 28 -11-2020 في مصر

فاطمه امام 10:27 ص, السبت, 28 نوفمبر 20

سعر الدولار اليوم السبت 28-11-2020 بالبنوك المصرية

الحسينى حسن 10:03 ص, السبت, 28 نوفمبر 20

سعر الدولار يرتفع 3 قروش أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

الحسينى حسن 1:21 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27-11-2020 في مصر

فاطمه امام 12:45 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20