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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 8-10-2020 بالبنوك المصرية

مستقرًّا لليوم الثاني علي التوالي
فاطمه امام 9:50 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20 9:50 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20

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واصل سعر الريال السعودي استقراره، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020، في البنوك المصرية مقابل الجنيه، وبلغ سعر العملة السعودية في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال فى بنك البركة، وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية، وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

وتقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، اليوم الخميس، الموافق 8 أكتوبر 2020، بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء، الموافق 6 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن تعاود البنوك المصرية العمل يوم الأحد 11 أكتوبر 2020.

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بقلم فاطمه امام

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