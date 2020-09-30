سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 30-9-2020 بالبنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 30-9-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أستقر سعر الريال السعودي في بنك مصر، أكبر بنك حكومي في مصر، حيث حقق 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.

وجاءت اسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 30-9-2020 في عدد من البنوك الخاصة كالتاالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال السعودي فى بنك البركة وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية ، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً ، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما أستقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

أستقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما أستقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.