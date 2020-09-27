سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 27-9-2020 بالبنوك المصرية

استمراراً للخدمات المتنوعة التي تقدمها بوابة “المال”، وبحسب حصر أجرته علي سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري اليوم الأحد 27 سبتمبر2020 وفقًا للتدولات الصباحية في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة في السوق المحلية.

سجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي فى بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي في مصر، 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.

وجاءت أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال فى بنك البركة وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

عملة الريال السعودي من فئة 500 ريال

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

عملة الريال السعودي من فئة 100 ريال

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.