سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6-9-2020 بالبنوك المصرية

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر الريـال السعودى، اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية ، حيث تداول سعر الريـال السعودي في البنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريـال السعودي في البنك الأهلى المصري إلى 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي فى بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي في مصر، 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه البيع.

وجاءت أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال فى البنك الإسلامي وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً، وسجل 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.15 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.09 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.09 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.11 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.