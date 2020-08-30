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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 30-8-2020 بالبنوك المصرية

تراجع سعر الريال السعودي قرشين في أغلب البنوك العاملة في السوق
فاطمه امام 11:17 ص, الأحد, 30 أغسطس 20 11:17 ص, الأحد, 30 أغسطس 20

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استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها “المال” لقرائها، نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأحد 30 غسطس 2020 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.21 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي فى بنك مصر  

استقرّ سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي في مصر، حيث حقق” 4.13 جنيه للشراء و4.25 جنيه البيع.

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودي

وجاءت اسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال فى البنك الإسلامي وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.13 جنيه للشراء، و4.24جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي تراجعًا، وسجل 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع، مقابل وسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.17 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي
الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

استقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.09 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.22 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك التعمير والأسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.13 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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