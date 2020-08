سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 22-8-2020 بالبنوك المصرية

استمرارا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها «المال» لقرائها، نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم السبت 22 أغسطس 2020 في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصري.

سعر صرف الريال السعودي فى بنك مصر

استقرّ سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي في مصر، حيث حقق 4.14 جنيه للشراء و4.26 جنيه البيع.

وجاءت أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال فى البنك الإسلامي وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.14 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي تراجعًا، وسجل 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع، مقابل وسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.17 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع. Pile of Saudi Riyal Banknotes of 500 with image of King Abdulaziz Closeup

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

استقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.09 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.13 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.