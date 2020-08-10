سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 10-8-2020 بالبنوك المصرية

استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها “المال” لقرائها، نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الإثنين 10 أغسطس 2020 في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلي المصري.

وسجل متوسط سعر الريال 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى حقق، 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر ، مقارنة بختام تعاملات الأمس.

سعر صرف الريال السعودي فى بنك مصر

استقر سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي في مصر، حيث حقق” 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه البيع.

وجاءت اسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتاالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

بلغ سعر الريال فى البنك الأسلامي 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية ، وبلغ 4.16 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي أستقراراً ، وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما أستقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

أستقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما أستقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.11 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.