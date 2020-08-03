سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 3-8-2020 بالبنوك المصرية

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مستقرا فى القطاع المصرفى اليوم

تنشر جريدة “المال” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3-8- 2020 فى عدد من البنوك المصرية.



سعر صرف الريال السعودي فى البنك المركزى

سجل متوسط سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصرى ” 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه البيع.



سعر صرف الريال السعودي فى البنوك الحكومية

استقر سعر الريال السعودى في أكبر بنكين حكوميين في مصر “الأهلى ومصر”، حيث حقق 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه البيع.



البنوك توفر الريال السعودى للحجاج المسافرين للحج

وجاءت أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتالي:



سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال فى بنك البركة وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية ، وبلغ 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى استقراراً ، وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.19 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى



وشهد سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقى استقرارا ، وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.



سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.12 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

كما ثبت سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.