سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 2-8-2020 بالبنوك المصرية

استقر الريال في البنوك الحكومية عند مستوى 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع

يقدم موقع “المال”إلى كل متابعيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد البنوك المصرية اليوم الأحد 2-8-2020، ويتحدد سعر العملة السعودية وفقًا لآلية العرض والطلب، فكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

وتباينت أسعار صرف الريال السعودى في البنوك طوال الفترة المنقضية من العام بين مستويات 4.13 و4.29 جنيه للشراء، وللبيع 4.16 جنيه، و4.32 جنيه .

وتحرك سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف نحو الانخفاض، ولا يتجاوز 3 قروش خلال التدوالات في سوق الصرف خلال الشهر الماضي.

واستقر سعر شراء الريال السعودى بالبنوك المصرية خلال النصف الأخير من الشهر الماضي عند مستوى 4.24جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع، بحسب متوسط سعر العملة السعودية بالبنك المركزي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى بالسوق المحلية كالتالي:

سعر صرف الريال السعودي فى البنوك الحكومية

استقر سعر الريال السعودى في أكبر بنكين حكوميين في مصر “الأهلى ومصر حيث حقق” 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه البيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

أرتفع سعر الريال فى البنك الأسلامي وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع مقابل 4.13 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً ، وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.19 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

استقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.14 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.12 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع. سعر صرف الريال في المصرف المتحد

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.18 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.